Secondo i dati della Relazione annuale 2022 stilata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy le start up innovative in Italia sono in crescita, e con loro le persone che ci lavorano. Il Sole 24 Ore ha riassunto i passaggi cruciali da seguire per realizzarne una

