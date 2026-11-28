Introduzione

Ammonta a 19,2 milioni di euro lo stanziamento messo in campo per il bando straordinario riservato alla Cultura e alla Scienza lanciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In campo ci sono i fondi residui (da ripartizione 2025) della categoria “conservazione dei beni culturali” dell’otto per mille a diretta gestione statale.

Nel bando ci sono le istruzioni per la presentazione delle domande che devono riguardare interventi straordinari per il recupero edilizio, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’adeguamento normativo di beni immobili di pregio architettonico, artistico e culturale presenti sul territorio italiano per la promozione e la valorizzazione della conoscenza dei protagonisti della cultura e della scienza italiana. La scadenza è fissata al 30 novembre.