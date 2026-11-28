Introduzione
Ammonta a 19,2 milioni di euro lo stanziamento messo in campo per il bando straordinario riservato alla Cultura e alla Scienza lanciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. In campo ci sono i fondi residui (da ripartizione 2025) della categoria “conservazione dei beni culturali” dell’otto per mille a diretta gestione statale.
Nel bando ci sono le istruzioni per la presentazione delle domande che devono riguardare interventi straordinari per il recupero edilizio, la ristrutturazione, l’ampliamento e l’adeguamento normativo di beni immobili di pregio architettonico, artistico e culturale presenti sul territorio italiano per la promozione e la valorizzazione della conoscenza dei protagonisti della cultura e della scienza italiana. La scadenza è fissata al 30 novembre.
Quello che devi sapere
Chi può fare domanda e la data di scadenza
Come specificato nel bando, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici territoriali, le università, gli enti di ricerca, gli istituti culturali pubblici, le persone giuridiche private senza fine di lucro, le fondazioni di partecipazione e gli enti del terzo settore (di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), che perseguono finalità culturali, educative, di ricerca o di valorizzazione del patrimonio culturale “possono presentare domanda, entro il termine perentorio del 30 novembre 2026”, con pec all’indirizzo dedicato ottopermille.dica@pec.governo.it “utilizzando esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito del governo. Fa fede la ricevuta di avvenuta consegna della pec”.
Per approfondire:
8 per mille, i dati del Mef: alla Chiesa Cattolica 1 miliardo, allo Stato 376 milioni
I requisiti e la documentazione
Alla domanda deve essere allegata la documentazione che provi il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, di specifici requisiti. Fra le altre cose, chi fa domanda dovrà dimostrare di avere la disponibilità giuridica dell’immobile oggetto dell’intervento, in forza di un titolo valido ed efficace, idoneo a consentire l’esecuzione dei lavori, l’acquisizione e il mantenimento dei necessari titoli abilitativi, la gestione dell’attività e il rispetto degli obblighi di fruibilità e destinazione previsti dal presente provvedimento. Inoltre il titolo deve avere una durata residua non inferiore a 10 anni.
E si ricorda anche che “è ammessa la presentazione di una sola domanda. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto si procederà esclusivamente alla valutazione della prima istanza regolarmente pervenuta in ordine cronologico”.
I progetti superiori a 1 milione
I progetti superiori a 1 milione di euro devono essere articolati in almeno due lotti funzionali e funzionanti, si ricorda nel bando. Al progetto devono essere allegati oltre al budget complessivo, anche il budget e gli output collegati ai singoli lotti. Ogni lotto deve essere idoneo a consentire il raggiungimento di obiettivi misurabili e deve essere definito in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
Parametri di valutazione
I parametri per valutare i progetti presentati terrano in considerazione diversi aspetti che spazieranno dall'innovatività e originalità della proposta, alla sostenibilità economico-finanziaria e gestionale, passando anche per l'impatto sociale e territoriale e la qualità tecnica dell'intervento edilizio.
Erogazione del contributo
Il contributo ammesso viene erogato così:
- una prima quota pari al 50% del contributo ammesso, a seguito dell'accettazione formale del finanziamento e della presentazione del contratto autonomo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 1.11;
- il saldo finale, pari alla quota residua del contributo ammesso, previa presentazione della richiesta di saldo e attestazione della spesa relativa ad almeno l’80% dell’anticipo.
Cos'è l'8 per mille
L'otto per mille è la quota del gettito Irpef che ogni cittadino contribuente deve destinare allo Stato o a una confessione religiosa e viene effettuata in sede di dichiarazione dei redditi. La quota, corrispondente allo 0,8% dell'Irpef, può essere destinata alla Chiesa Cattolica, all’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, all’Unione Buddhista Italiana, all’Unione Induista Italiana e molte altre. Ma può anche essere destinata allo Stato, per supportare cause come la fame nel mondo, le calamità, l’edilizia scolastica, l’assistenza ai rifugiati e la tutela dei beni culturali.
Per approfondire:
Agenzia Entrate, come funziona la destinazione del 2, 5 e 8 per mille nel modello 730