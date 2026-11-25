L'idea, avanzata da Alberto Brambilla durante la presentazione dell'ultima indagine di Itinerari Previdenziali, punta a contrastare evasione fiscale, lavoro sommerso e sottodichiarazione dei redditi. Tra le altre misure proposte c'è anche una banca dati nazionale dell'assistenza per rafforzare controlli sui benefici pubblici ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Convocare all'Agenzia delle Entrate chi arriva a 32 anni senza aver mai presentato una dichiarazione dei redditi, per verificare la propria situazione economica e patrimoniale. È una delle proposte emerse durante la presentazione della XIII indagine sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare realizzata da Itinerari Previdenziali insieme a Cida (Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità) e Fondazione Anna Kuliscioff. L'obiettivo dichiarato è contrastare evasione fiscale, lavoro sommerso e sottodichiarazione dei redditi, senza presumere automaticamente che chi non ha mai presentato una dichiarazione sia un evasore.

Verifiche a 32 anni Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'idea, illustrata dal presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla, prevede la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di convocare chi abbia raggiunto i 32 anni senza aver mai presentato una dichiarazione dei redditi e capirne il motivo. Secondo Brambilla, una parte dell'evasione si anniderebbe infatti non solo tra i grandi evasori, ma anche nel lavoro irregolare e nella tendenza a dichiarare meno di quanto effettivamente percepito. La soglia dei 32 anni rappresenterebbe quindi un momento di verifica e non l'introduzione di un obbligo generalizzato a lavorare o a produrre un reddito. Non sono però indicati i motivi della scelta di questa età né quanti cittadini potrebbero essere interessati dalla misura.

Il quadro tracciato dall'indagine Alla base della proposta ci sono i dati contenuti nell'indagine di Itinerari Previdenziali, secondo cui il 30,22% dei contribuenti, quelli con redditi superiori a 29mila euro lordi annui, versa il 78,87% dell'Irpef. Sull'altro piatto della bilancia, si contano 24,8 milioni di italiani che non dichiarano redditi, corrispondendo poco o nulla delle imposte dirette. Secondo i promotori dello studio, la corposa normativa italiana in materia di assistenza disincentiva implicitamente produttività e sviluppo, favorendo invece lavoro irregolare, sottodichiarazioni fiscali e fenomeni di elusione fiscale e contributiva. Potrebbe interessarti Evasione, pronte 1.400 lettere di Agenzia Entrate per recupero Iva

Bonus, Isee e controlli sui benefici L'indagine punta il dito sul ruolo crescente dell'Isee nell'accesso a bonus e misure di sostegno. Nel 2025 ci sono stati 10,369 milioni di nuclei familiari che hanno fatto richiesta per la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per ottenere la certificazione Isee. Più di 29 milioni gli italiani hanno dunque usufruito di agevolazioni. Per questo, tra le proposte avanzate durante l'incontro figura anche la creazione di una banca dati dell'assistenza, in grado di raccogliere tutte le prestazioni ricevute da ciascun beneficiario. L'obiettivo sarebbe rafforzare i controlli e garantire che le risorse pubbliche vengano destinate a chi ne ha davvero bisogno.