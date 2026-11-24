I due colossi quotati in borsa del miliardario potrebbero essere unite sotto lo stesso tetto. Un'operazione dal valore di 3.500 miliardi di dollari sulla quale sono al lavoro cinque consiglieri di amministrazione: due provenienti da SpaceX e tre da Tesla
Sempre più vicina la fusione tra i due colossi di Elon Musk: Tesla e SpaceX. Le due società quotate in borsa dell’imprenditore miliardario, come riporta il Financial Times, hanno nominato cinque direttori per guidare due comitati speciali che gestiscano le negoziazioni: si tratta di Roelof Botha e Randy Glein di SpaceX e Robyn Denholm, Kathleen Wilson-Thompson e Jack Hartung di Tesla.
Operazione da 5.500 miliardi di dollari
A decidere le sorti dell’impero di Musk saranno quindi cinque consiglieri di amministrazione che potrebbero riunire sotto lo stesso tetto Tesla e SpaceX: un’operazione che porterebbe la nuova realtà a un valore potenziale di 3.500 miliardi di dollari. La fusione, stando alle informazioni riportate dal quotidiano finanziario britannico che cita fonti vicine al dossier, prevederebbe una fusione interamente per azioni ma al momento i dettagli dell’accordo non sono stati definiti. I consiglieri sono al lavoro per definire le basi delle trattative.
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