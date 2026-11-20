Il progetto coinvolgerà anche i porti di Trieste e Ravenna e sarà dedicato inizialmente a terre rare e tungsteno, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza delle filiere industriali ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'Europa ha scelto l'Italia per ospitare il primo sito pilota di stoccaggio delle materie prime critiche. La struttura sorgerà a Porto Marghera, in Veneto, con l'obiettivo di assicurare la disponibilità di risorse strategiche per l'industria europea anche in caso di crisi o interruzioni delle forniture.

Il via libera di Bruxelles La decisione è arrivata con l'ok della Commissione Ue, che ha definito il progetto dell'Italia insieme ai Paesi Bassi come il "meglio attrezzato per rispondere alle esigenze europee in questa fase". Ad annunciarlo è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, spiegando che la sperimentazione si concentrerà inizialmente su terre rare e tungsteno, oltre a favorire nuovi investimenti nella lavorazione, nella raffinazione e nel riciclo delle materie prime critiche, valorizzando le competenze industriali del territorio e rafforzando le filiere produttive italiane ed europee. "L'Italia ha dimostrato di avere lungimiranza e determinazione", ha dichiarato il ministro.

Il progetto Il piano, sviluppato dal Mimit con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, era stato candidato al bando europeo lanciato a ottobre con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'Europa dai fornitori esteri e rafforzare la sicurezza delle filiere industriali. Focus dell'iniziativa sarà Porto Marghera, al centro di una rete infrastrutturale che coinvolgerà anche l'Interporto Quadrante Europa di Verona, il porto di Trieste e quello di Ravenna. Secondo Urso, "questo ci consentirà da una parte di assicurare le materie prime critiche fondamentali alle imprese del Nord, alle imprese italiane e a quelle del cuore industriale europeo in caso di shock e nel contempo incentiverà imprese che vogliono investire in questo territorio, potendo disporre nel raggio di poche centinaia di chilometri del sito strategico di stoccaggio". Leggi anche Perché dipendiamo dalla Cina, almeno per 12 materie prime "critiche"