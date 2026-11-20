Dal commercio globale alla cantieristica, dai porti all’energia, dalla finanza al turismo: il summit ha registrato la partecipazione dei vertici dello shipping, dell’industria e la massima rappresentanza istituzionale, con anche la partecipazione del Presidente della Repubblica e dei più alti membri del governo italiano

Si è chiusa la prima edizione di "Best – The Blue Economy Summit & Trade Show", evento biennale internazionale dedicato all’economia del mare che si è svolto a Genova dal 16 al 19 novembre presso il Padiglione Blu – Jean Nouvel. Quattro giornate, oltre 3.000 presenze, 250 aziende coinvolte, 97 sponsor, 45 sessioni (molte delle quali in inglese) che hanno visto impegnati 235 speaker tra armatori, operatori della portualità e della logistica, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e della ricerca, dell’industria, energia e finanza. In parallelo al programma congressuale un’area espositiva di 20.000 metri quadrati che ha ospitato un centinaio di espositori.



Promosso da Blue Media, la società del Gruppo Msc attiva nei settori dei media, dell’editoria e degli eventi, Best per la complessità e la poliedricità dei temi trattati e per l’autorevolezza dei relatori può definirsi un’importante piattaforma per il dialogo e lo sviluppo di un comparto che solamente in Italia vale 224,9 miliardi di euro, l’11,4% del Pil nazionale e che coinvolge oltre 253mila imprese, con un’occupazione di 1,1 milioni di lavoratori.



I lavori, aperti con la lettura di un messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e un video della presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, si sono conclusi con un intervento in diretta di Matteo Salvini, vicepresidente e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai quali nelle giornate precedenti si sono affiancati i contributi di altri membri dell’esecutivo: il vicepresidente e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, dei ministri del Turismo, Gianmarco Mazzi, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e della sua vice Vannia Gava, nonché del viceministro al Mit, Edoardo Rixi. Non è mancata la voce della Commissione Europea con l’intervento di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo e commissario per la politica regionale e di coesione, collegato da Bruxelles. Tutti hanno sottolineato l’importanza del mare e del cluster marittimo come risorsa strategica per il Paese, in continua crescita e con un immenso potenziale ancora da esprimere.