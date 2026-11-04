Carta Dedicata a Te, al via i primi accrediti da 500 euro: cosa sapere

La Carta dedicata a te è un contributo riservato a chi è in difficoltà economica ed è destinato all'acquisto di generi alimentari di prima necessità (sono esclusi gli alcolici). I nuclei familiari beneficiari su scala nazionale sono 1.177.597. Sono individuati automaticamente dall'Inps secondo precisi criteri di priorità: nuclei familiari composti da almeno tre componenti, di cui almeno un minore, con Isee inferiore a 15.000 euro e privi di altri strumenti di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Non è necessario presentare alcuna domanda.





Per approfondire:

Povertà in Italia: cresce il fenomeno dei “working poor”, i lavoratori in difficoltà. Dati