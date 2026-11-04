Una parte delle attività agricole riguarda la salvaguardia delle risorse naturali e il rilancio delle aree rurali. In Calabria, l'associazione Futura ha inserito nel programma Radici e Futuro il progetto Custodi della Terra, dedicato alla mappatura della biodiversità e al recupero delle colture antiche, con 28 volontari. Alla stessa organizzazione fa capo Seminare Comunità, che prevede 8 posti e affronta temi legati all'educazione rurale, all'inclusione e alla rigenerazione sostenibile.

Altre iniziative puntano sull'agricoltura come strumento di partecipazione e integrazione. Tra queste rientrano Semi di inclusione, con 18 posti, e Radici di Comunità, con 6, inserite nel programma del Consorzio Parsifal. Sono inoltre previsti interventi per il sostegno delle piccole imprese, la promozione dell'alimentazione sostenibile e la conservazione del patrimonio agricolo territoriale.