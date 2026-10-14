L'iniziativa mira a individuare soluzioni innovative in grado di ampliare l'offerta culturale e migliorare l'accoglienza dei visitatori. Il progetto prevede nuovi spazi espositivi e servizi, nel rispetto dei vincoli storici, paesaggistici e ambientali di Villa Borghese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La Galleria Borghese lancia un concorso internazionale di architettura per immaginare nuovi spazi e servizi in grado di rispondere alle esigenze di un museo sempre più aperto e accessibile. L'iniziativa è promossa da Proger, in qualità di sponsor tecnico, con l'adesione di Roma Capitale.

Nuovi spazi per mostre, didattica e servizi La competizione punta a raccogliere proposte capaci di migliorare la funzionalità del museo e valorizzare il contesto di Villa Borghese, nel rispetto dei vincoli storici, paesaggistici e ambientali. Tra gli interventi ipotizzati figurano la realizzazione di un nuovo volume o la riqualificazione di strutture esistenti per una superficie massima di 3.000 metri quadrati. I nuovi spazi potrebbero ospitare opere oggi conservate nei depositi, mostre temporanee, laboratori di restauro, aree didattiche, sale conferenze, bookshop, punti ristoro e infrastrutture digitali. L'obiettivo è alleggerire la pressione sul Casino Nobile e migliorare la gestione dei flussi dei visitatori, ampliando al tempo stesso l'offerta culturale.

Innovazione e tutela I progetti dovranno coniugare qualità architettonica, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, garantendo la salvaguardia del patrimonio storico e paesaggistico della Villa. "La Galleria Borghese ha un passato secolare di collezionismo, relazione profonda tra architettura e paesaggio, trasformazione in museo pubblico e costante ricerca di equilibrio fra identità e inclusione", ha dichiarato Francesca Cappelletti, direttrice del museo. "Il bando per il concorso di idee va in questa direzione di ricerca: acquisire una prospettiva non vincolante per il futuro e continuare a pensare il museo come un elemento fondamentale della nostra storia culturale e della società".

Fasi e selezione internazionale Il concorso si articola in due fasi ed è interamente gestito in modalità telematica sulla piattaforma certificata Can - Competition Architecture Network dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. La prima fase è aperta a tutti i professionisti abilitati, singoli o raggruppati, che dovranno inviare i dossier di candidatura entro le ore 12 del 13 novembre 2026. Una commissione selezionerà fino a cinque finalisti che accederanno alla seconda fase, nella quale i progetti saranno valutati in forma anonima. Il vincitore sarà proclamato entro il 14 maggio 2027.