Dal 21 al 25 ottobre il Cinema La Compagnia di Firenze ospita il 47° Festival di Cinema e Donne, diretto da Camilla Toschi. Jane Campion apre con Orlando di Sally Potter e torna per il trentennale di Ritratto di signora. Tra le ospiti Céline Sciamma, Francesca Archibugi, Kasia Smutniak e Paloma Schneideman. Sei film in concorso, incontri e il progetto L'Assemblea di Jasmine Trinca: cinque giorni tra nuove autrici, memoria cinematografica e parità di genere

Nato nel 1979, il festival ha attraversato quasi mezzo secolo di cinema al femminile, accogliendo autrici come Chantal Akerman, Agnès Varda, Marguerite Duras, Lina Wertmüller e Margarethe von Trotta. Quest'anno riunisce grandi maestre e nuove generazioni, con ospiti del calibro di Jane Campion, Céline Sciamma, Francesca Archibugi, Kasia Smutniak e Paloma Schneideman . Cinque giorni di proiezioni, incontri e riflessioni intorno a identità, desiderio, memoria, autodeterminazione e parità di genere.

Nel cinema, la parola «sguardo» si consuma facilmente. A Firenze, invece, torna a essere una questione di libertà e di potere: chi ha diritto di raccontare il mondo, chi decide quali storie meritano lo schermo e quali voci rischiano ancora di restare inascoltate. Dal 21 al 25 ottobre 2026 , il Cinema La Compagnia ospita la 47ª edizione del Festival di Cinema e Donne , diretto da Camilla Toschi e organizzato dall'Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, nell'ambito della 50 Giorni di Cinema a Firenze.

Durante la serata sarà proiettato anche Socks , cortometraggio di Todd Karehana realizzato nell'ambito di A Wave in the Ocean, il programma di formazione e mentorship ideato da Campion insieme alla produttrice Philippa Campbell per sostenere nuovi talenti cinematografici. Il progetto, nato nel 2022 con il supporto di Netflix, accompagna sceneggiatori e registi emergenti nello sviluppo della propria voce creativa.

Sarà Jane Campion a inaugurare il festival mercoledì 21 ottobre, alle 20.30. Prima donna a conquistare la Palma d'Oro a Cannes, nel 1993 con Lezioni di piano, premiato ex aequo con Addio mia concubina di Chen Kaige, e vincitrice dell'Oscar per la miglior regia nel 2022 con Il potere del cane, l'autrice neozelandese ha scelto di presentare, nell'ambito di una speciale Carte Blanche, Orlando (1992) di Sally Potter , visionario adattamento del romanzo di Virginia Woolf interpretato da Tilda Swinton.

Durante la serata sarà proiettato anche Socks , cortometraggio di Todd Karehana realizzato nell'ambito di A Wave in the Ocean, il programma di formazione e mentorship ideato da Campion insieme alla produttrice Philippa Campbell per sostenere nuovi talenti cinematografici. Il progetto, nato nel 2022 con il supporto di Netflix, accompagna sceneggiatori e registi emergenti nello sviluppo della propria voce creativa.

Sarà Jane Campion a inaugurare il festival mercoledì 21 ottobre, alle 20.30. Prima donna a conquistare la Palma d'Oro a Cannes, nel 1993 con Lezioni di piano, premiato ex aequo con Addio mia concubina di Chen Kaige, e vincitrice dell'Oscar per la miglior regia nel 2022 con Il potere del cane, l'autrice neozelandese ha scelto di presentare, nell'ambito di una speciale Carte Blanche, Orlando (1992) di Sally Potter , visionario adattamento del romanzo di Virginia Woolf interpretato da Tilda Swinton.

Domenica 25 ottobre, alle 19, sarà invece protagonista dell'appuntamento Riscrivere lo sguardo, in conversazione con la regista Adele Tulli . Sciamma presenterà Tutti Frutti , mediometraggio che intreccia memoria personale, attivismo e cultura digitale, e Tomboy (New Director's Cut) , una nuova versione del suo film del 2011, dedicato all'infanzia, alla fluidità di genere e alla scoperta di sé.

Tra le protagoniste più attese figura anche Céline Sciamma , autrice di Ritratto della giovane in fiamme e Petite Maman, il cui cinema ha saputo raccontare con straordinaria sensibilità la costruzione dell'identità, i corpi e le relazioni.

Francesca Archibugi racconta Carla Lonzi, Kasia Smutniak torna nel Mustang

Il cinema italiano sarà rappresentato, tra le altre, da Francesca Archibugi e Kasia Smutniak, protagoniste di due opere molto diverse, accomunate dall'attenzione alla memoria e all'esperienza femminile.

Venerdì 23 ottobre, alle 19, Archibugi presenterà Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo, un documentario dedicato alla scrittrice, critica d'arte e teorica femminista che ha profondamente influenzato il pensiero italiano del Novecento. Attraverso materiali d'archivio, anche inediti, il film ne ricostruisce il percorso pubblico e privato, interrogandone l'eredità intellettuale e politica. Una donna che, dopo una brillante carriera nella critica d'arte, scelse di abbandonare quella professione per fondare Rivolta Femminile e contribuire a una trasformazione radicale del pensiero femminista italiano.

Smutniak arriverà invece a Firenze giovedì 22 ottobre, alle 21, con Mustang, il suo nuovo documentario, scritto insieme a Marella Bombini. Il film nasce dalle immagini di un viaggio compiuto nel 2003 con Pietro Taricone nella remota regione himalayana del Mustang. A distanza di oltre vent'anni, quei filmati diventano il punto di partenza per un racconto sulla memoria, sul tempo e sui legami familiari.

Il documentario, selezionato per il concorso Progressive Cinema della Festa del Cinema di Roma 2026, sarà presentato nella Capitale prima dell'appuntamento fiorentino. Smutniak incontrerà il pubblico del Festival di Cinema e Donne insieme alla sceneggiatrice Marella Bombini e alla montatrice Ilaria Fraioli.

Un ritorno alle immagini del passato che diventa anche un confronto con ciò che resta delle esperienze vissute, quando la memoria privata incontra la storia collettiva.