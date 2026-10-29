Volkswagen registra una perdita di 5,82 miliardi di euro

Hanno inciso negativamente il contesto di mercato sfavorevole in Cina, la crescente pressione sui prezzi e la concorrenza a livello globale
I risultati deludenti in Cina e i costi legati alla riorganizzazione del gruppo hanno fatto precipitare Volkswagen in profondo rosso nel terzo trimestre. Il risultato consolidato al netto delle imposte nei mesi da luglio a settembre si è attestato a circa -5,82 miliardi di euro, come comunicato oggi dalla casa automobilistica. Hanno inciso negativamente il contesto di mercato sfavorevole in Cina, la crescente pressione sui prezzi e la concorrenza a livello globale.
Salone dell'Auto di Parigi, torna la Renault E-Space Concept
Ritorno alle origini per Renault che al Salone dell’Auto di Parigi ha presentato la E-Space Concept, un prototipo che mostra una visione di design in chiave elettrica dell’iconico modello della Losanga nel 1984. A cura di Gianluca Sepe