Volkswagen registra una perdita di 5,82 miliardi di euro

Hanno inciso negativamente il contesto di mercato sfavorevole in Cina, la crescente pressione sui prezzi e la concorrenza a livello globale

I risultati deludenti in Cina e i costi legati alla riorganizzazione del gruppo hanno fatto precipitare Volkswagen in profondo rosso nel terzo trimestre. Il risultato consolidato al netto delle imposte nei mesi da luglio a settembre si è attestato a circa -5,82 miliardi di euro, come comunicato oggi dalla casa automobilistica. Hanno inciso negativamente il contesto di mercato sfavorevole in Cina, la crescente pressione sui prezzi e la concorrenza a livello globale.