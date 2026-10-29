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Volkswagen registra una perdita di 5,82 miliardi di euro

Economia

Hanno inciso negativamente il contesto di mercato sfavorevole in Cina, la crescente pressione sui prezzi e la concorrenza a livello globale

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I risultati deludenti in Cina e i costi legati alla riorganizzazione del gruppo hanno fatto precipitare Volkswagen in profondo rosso nel terzo trimestre. Il risultato consolidato al netto delle imposte nei mesi da luglio a settembre si è attestato a circa -5,82 miliardi di euro, come comunicato oggi dalla casa automobilistica. Hanno inciso negativamente il contesto di mercato sfavorevole in Cina, la crescente pressione sui prezzi e la concorrenza a livello globale.

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