 Torna l'ora solare, quanta energia abbiamo risparmiato con l'ora legale?
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Torna l'ora solare, quanta energia abbiamo risparmiato con l'ora legale?

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Alle 3 di notte gli orologi si spostano indietro di un'ora, alle 2: ricomincia il periodo di ora solare, che durerà fino alla fine di marzo 2027. Il dibattito sul mantenimento del cambio semestrale dell'ora - pensato inizialmente per ridurre i consumi energetici - continua a essere aperto: in molti sostengono che i vantaggi non siano più così alti da giustificarlo

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