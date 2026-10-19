L'analisi mostra come tra l'anno scolastico 2020/2021 e il 2024/2025, le retribuzioni dei dirigenti scolastici italiani siano cresciute del 30%, mentre quelle degli insegnanti delle scuole medie si siano fermate al 7%. Se confrontati questi dati con l'inflazione registrata nello stesso periodo, stimata dall'Istat intorno al 16%, emerge una dinamica molto diversa tra le due categorie. Gli aumenti dei dirigenti hanno più che compensato il rincaro del costo della vita, mentre per gli insegnanti il recupero è risultato insufficiente, con una conseguente perdita del potere d'acquisto.

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