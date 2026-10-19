Btp Valore e Btp Valore Insieme, al via oggi l’emissione: cosa sapere

Infine, il MEF ricorda che “il capitale non è vincolato e sarà sempre possibile vendere il titolo prima della sua scadenza alle condizioni di mercato, con il riconoscimento degli interessi maturati fino alla data di vendita, mentre il rimborso sarà come sempre alla pari”. Qualora si decidesse di sottoscrivere sia il Btp Valore sia il Btp Valore Insieme “sarà possibile, sempre alle condizioni di mercato del momento, disinvestire importi diversi nel tempo, sempre a tranche di mille euro, con libertà di disporre della liquidità in ogni momento o di reimpiegarli in altri strumenti, secondo le esigenze del risparmiatore”.

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