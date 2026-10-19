Btp Valore e Btp Valore Insieme, al via oggi l’emissione: cosa sapere

Btp Valore e Btp Valore Insieme, al via oggi l’emissione: tutto quello che c’è da sapereEconomia
Introduzione
Prende il via oggi l’emissione doppia dei Btp Valore e dei Btp Valore Insieme: il collocamento inizia infatti lunedì 19 ottobre e termina venerdì 23 ottobre alle ore 13, "salvo chiusura anticipata e riservato esclusivamente ai risparmiatori individuali o affini", come specificato dal ministero dell’Economia e delle Finanze.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche dei Btp Valore
La collocazione che parte oggi rappresenta una versione inedita “sdoppiata” dei Btp, con alcune caratteristiche peculiari. Come sottolineato dal MeF, la principale novità “è rappresentata dalla possibilità, per la prima volta, di scegliere tra due diversi titoli di Stato pensati per i risparmiatori individuali. I due strumenti, entrambi con durata di 5 anni, si differenziano esclusivamente per la modalità di pagamento delle cedole e possono essere acquistati alternativamente oppure in combinazione tra loro”.
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Le differenze tra i due Btp
Ciro Pietroluongo, direttore generale di Mts (il mercato dei titoli di Stato), ha spiegato: "Il Btp Valore Insieme è pensato per chi preferisce accantonare il proprio capitale e riceverlo, insieme all’intera remunerazione, alla scadenza dei cinque anni. A differenza del Btp Valore, che prevede cedole trimestrali crescenti, questo strumento riconosce un'unica cedola finale, il cui calcolo tiene conto del valore finanziario del tempo e dell'assenza di pagamenti periodici degli interessi". Il risparmiatore può quindi scegliere "non solo quanto investire, ma anche come e quando ricevere i frutti del proprio investimento".
Come sottoscrive i Btp
Come spiegato ancora dal ministero dell’Economia e della Finanza, i Btp Valore e i Btp Valore Insieme possono “essere sottoscritti, congiuntamente o separatamente, dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli”. I titoli saranno collocati in Borsa “senza commissioni né vincoli, ma potranno essere ceduti del tutto o in parte, alle condizioni di mercato durante i 5 anni, fermo restando la garanzia del rimborso dell’intero capitale investito a scadenza”.
Qual è l’investimento minimo
Il Tesoro ricorda inoltre che “l’investimento minimo, per entrambi i Btp Valore, è pari a mille euro e non sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini”. In ogni caso viene fatta salva la “facoltà da parte del MEF di chiudere anticipatamente l’emissione nelle modalità indicate nella scheda informativa consultabile sul sito del MEF e del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico”.
Qual è la tassazione sui Btp
Per quanto concerne invece la tassazione di questi prodotti, il ministero ricorda anche che è prevista “la consueta tassazione agevolata sui rendimenti fissata, come per tutti i titoli di Stato, al 12,5%”. E c’è anche “l’esenzione dalle imposte di successione e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50mila euro, inteso come ammontare complessivo di titoli di Stato detenuti in portafoglio”.
Quanto rende il Btp Valore
Nei giorni scorsi il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi minimi garantiti dei due titoli: per quanto concerne il Btp Valore, come avvenuto anche nelle passate edizioni questo offre rendimento che va ad aumentare nel corso del tempo. La cedola stabilita dal Tesoro è pari al 3,7% il primo e il secondo anno, al 4,1% nel terzo e quarto per poi salire al 4,7% nell'ultimo anno.
Quanto rende il Btp Valore Insieme
Per quanto riguarda invece il Btp Valore Insieme - come indicato dal nome stesso del titolo - è prevista una maxi-cedola unica, pari al 22,25%. Questo rendimento sarà corrisposto in un'unica tanche alla scadenza dei 5 anni ai risparmiatori che hanno scelto di sottoscrivere questo titolo. In ogni caso il Tesoro ha fatto sapere che potrà rivedere i tassi, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.
Cosa succede se si vende prima
Infine, il MEF ricorda che “il capitale non è vincolato e sarà sempre possibile vendere il titolo prima della sua scadenza alle condizioni di mercato, con il riconoscimento degli interessi maturati fino alla data di vendita, mentre il rimborso sarà come sempre alla pari”. Qualora si decidesse di sottoscrivere sia il Btp Valore sia il Btp Valore Insieme “sarà possibile, sempre alle condizioni di mercato del momento, disinvestire importi diversi nel tempo, sempre a tranche di mille euro, con libertà di disporre della liquidità in ogni momento o di reimpiegarli in altri strumenti, secondo le esigenze del risparmiatore”.
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