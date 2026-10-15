I dati Istat sui prezzi al consumo in Italia: in 25 anni in media +63%

L’Istat mostra anche un confronto sulle quantità dei beni alimentari acquistabili con 5 euro nel 2025 e 1926, sottolineando come queste quantità siano cambiate in modo significativo rispetto a 100 anni fa a seconda dei beni.



Con lo stesso importo, spiega l’Istat, nel 1926 si potevano acquistare 5,5 chili di patate mentre nel 2025 la quantità scende a circa 3 chili. Fenomeni simili interessano anche altri prodotti - come il pane o il latte e, in misura minore, la carne bovina - caratterizzati da una forte componente di lavoro o da costi produttivi più difficili da comprimere.



Al contrario, per alcuni beni trasformati industrialmente o le cui materie prime sono divenute meno care - come la pasta, lo zucchero, il caffè - le quantità acquistabili sono aumentate sensibilmente. Con la stessa cifra nel 1926 si potevano comprare 1,3 chili di pasta secca di grano duro, a fronte di quasi tre chili oggi, e si potevano acquistare poco più di 700 grammi di zucchero contro i quasi quattro chili di oggi (3,94).



Nell'arco degli ultimi 100 anni, sottolinea ancora l’Istat, le diverse dinamiche di prezzo dei singoli prodotti hanno alterato, anche in modo sostanziale, la struttura dei prezzi relativi. Il caso pane-zucchero è esemplare: nel 1926 il prezzo dello zucchero era quasi 2,5 volte quello del pane, nel 2025 è meno di un terzo. Oggi si possono comprare più uova con l'equivalente di 5 euro (2,48 confezioni di sei invece di 1,22) e un po' meno di carne bovina (0,23 chili contro 0,34).



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