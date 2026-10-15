Centri commerciali, 1.006 in Italia: i numeri di un mercato “maturo”

Mette l’accento sull’importanza della riqualificazione anche Gian Enrico Buso, managing partner Reno. “Il retail real estate italiano è un settore maturo e la maturità non rappresenta un limite: è la condizione di un mercato in grado di crescere senza espandersi. Il nostro stock ha la stessa anzianità di quello tedesco, ma in Germania è stato avviato un ampio programma di modernizzazione. La sfida del prossimo decennio non riguarda dove costruire, ma che cosa riqualificare”, sottolinea. E sul futuro, Buso aggiunge: “Il bacino reale, misurato sui flussi effettivi, supera il raggio teorico come base delle decisioni di proprietà e retailer, mentre la permanenza diventa una leva progettuale. Non esiste un modello di centro migliore degli altri: ciò che conta è la coerenza con il proprio bacino”.

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