Un rialzo dei tassi ora, a tre anni di distanza dall'ultimo, e un altro molto probabile entro la fine del 2026. Sono queste le decisioni che arrivano dalla Federal Reserve, dopo la terza riunione del board con Kevin Warsh presidente. La Fed ha quindi deciso di rialzare i tassi di interesse di 25 punti base: il costo del denaro, in linea con le attese, sale dalla forchetta tra il 3,50% e il 3,75% a quella tra il 3,75% e il 4%. Si tratta del primo aumento da luglio del 2023: da allora, prima della decisione di oggi, il Fomc aveva ridotto i tassi sei volte, per un totale di 175 punti base.

La decisione all'unanimità

Dalla nota diffusa al termine della riunione del Fomc emerge che la decisione di rialzare i tassi di 25 punti base a 3,75%-4% è stata presa con voto unanime (12 a zero).

La Fed vede un altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno

Dalla nota emerge anche che la Federal Reserve vede un altro rialzo dei tassi entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione. Durante la riunione a porte chiuse di due giorni, il Fomc ha rivisto le previsioni per l'economia Usa: l'inflazione al 3,7% su base annua entro la fine del 2026, secondo la mediana delle proiezioni, rispetto al 3,6% stimato nella riunione di giugno. I tassi di interesse di riferimento si attesteranno tra il 4%-4,25% entro la fine dell'anno, sopra il livello annunciato oggi.

La nota della Fed

L'attività economica, si legge ancora nella nota della Fed, "si sta espandendo a un ritmo solido. Malgrado l'incertezza rimanga elevata, in parte a causa degli sviluppi geopolitici, la spesa interna ha mostrato resilienza". La crescita della produttività, inoltre, "è sostenuta e gli investimenti in capitale sono robusti. L'aumento dell'occupazione è andata di pari passo con l'andamento della forza lavoro e il tasso di disoccupazione ha subito variazioni minime". "L'inflazione - conclude la nota - rimane elevata. L'odierna decisione di politica monetaria favorirà un ritorno più tempestivo all'obiettivo del 2% fissato dal Federal Open Market (Fomc). Il Comitato garantirà la stabilità dei prezzi".