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Usa, Trump: "Fed tagli tassi o stop a scambi con Paesi con cui abbiamo deficit"

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Il presidente statunitense ha minacciato la Federal Reserve. “I tassi di interesse elevati mettono gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio estremamente ingiusta, e non permetterò che ciò accada", ha ribadito Trump in un post su Truth. Il leader della Casa Bianca ha poi lodato gli “eccellenti” dati sul mercato del lavoro americano di agosto

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Ennesimo scontro tra Donald Trump e la Fed. Se la Federal Reserve System, la banca centrale degli Stati Uniti, non taglia i tassi di interesse, il presidente americano bloccherà gli scambi commerciali con i Paesi con cui gli Usa hanno un deficit. La minaccia di Donald Trump arriva con un post sul social Truth. "Abbassate i tassi o smetterò di commerciare con i Paesi con cui abbiamo un deficit, una facoltà che la Corte Suprema, nella sua ridicola sentenza sui dazi, ha riconosciuto spettare di diritto assoluto al Presidente. È meglio dei dazi!", ha scritto il presidente repubblicano. "Il board della Fed, con il suo nuovo grande leader, deve agire con intelligenza: siate patrioti, per una volta. I tassi di interesse elevati - ha ribadito Trump - mettono gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio estremamente ingiusta, e non permetterò che ciò accada".

Trump: “Dati su occupazione eccellenti”

Oltre a esortare la Fed a tagliare i tassi di interesse, su Truth il presidente Trump ha lodato gli “eccellenti” dati sul mercato del lavoro americano di agosto. "Appena annunciati dati sull'occupazione eccellenti: hanno superato tutte le stime (tranne la mia!) di due o tre volte... e non avete ancora visto nulla! Ad agosto sono stati creati 162.000 posti di lavoro”. Poi la frecciata alla Fed: “Abbassate i tassi di interesse, perché gli Stati Uniti sono un debitore molto più solido rispetto a poco tempo fa! Un paese forte significa tassi di interesse più bassi. È semplicissimo! Dovremmo avere i tassi più bassi del mondo, come ai "vecchi tempi”.

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