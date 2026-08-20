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Melania Trump torna in pubblico a un evento alla Casa Bianca. LE FOTO

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Al centro dell'evento alla Casa Bianca c'è stata l'espansione di "Fostering the Future", iniziativa attraverso la quale Melania Trump sostiene l'accesso all'istruzione universitaria per i giovani che lasciano il sistema di affido. "Ho sentito che vi sono mancata, eccomi qua", ha detto la first lady americana aprendo il suo intervento nel Rose Garden

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