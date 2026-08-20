Melania Trump torna in pubblico a un evento alla Casa Bianca. LE FOTO

Al centro dell'evento alla Casa Bianca c'è stata l'espansione di "Fostering the Future", iniziativa attraverso la quale Melania Trump sostiene l'accesso all'istruzione universitaria per i giovani che lasciano il sistema di affido. "Ho sentito che vi sono mancata, eccomi qua", ha detto la first lady americana aprendo il suo intervento nel Rose Garden
- Dopo oltre un mese di assenza dalla scena pubblica, la first lady è tornata alla Casa Bianca per presentare l'espansione di Fostering the Future, il programma che sostiene con borse di studio i giovani provenienti dal sistema di affido
- "Ho sentito che vi sono mancata, eccomi qua", ha detto la first lady americana aprendo il suo intervento nel Rose Garden.
- L'ultima apparizione pubblica di Melania Trump risaliva al 19 luglio, quando aveva accompagnato il presidente Donald Trump alla finale dei Mondiali di calcio al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey. Da allora la first lady non aveva partecipato a diversi appuntamenti pubblici.
- Ecco tutte le immagini dell'iniziativa tenuta alla Casa Bianca