It-Wallet, in arrivo nuovi documenti sull'App IO: ecco quali

L’IT-Wallet (istituito dal Decreto legge n.19 del 2 marzo 2024) è contenuto all'interno della piattaforma dell’app IO e per ora può contenere solamente tre documenti: la patente, la tessera sanitaria e la Carta europea per la disabilità. È pensato per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e privati, consentendo una gestione più sicura dell’identità digitale e dei documenti personali e facilitando l’interazione tra cittadini, amministrazioni pubbliche e aziende. Al momento sono circa cinque milioni gli italiani che utilizzano il servizio, per un totale di documenti digitali che si aggira intorno ai nove milioni.

Ti potrebbe interessare anche: SPID a pagamento, quanto costa e con quali identity provider è ancora gratis