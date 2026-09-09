It-Wallet, in arrivo nuovi documenti sull'App IO: ecco quali

Introduzione
L’IT-Wallet, il portafoglio digitale, si sta per allargare: tra qualche mese sarà possibile aggiungervi nuovi documenti, come l’ISEE, la tessera elettorale e l’iscrizione alle liste elettorali, la residenza, i certificati di laurea e di diploma e l’iscrizione all’università e a scuola.
Quello che devi sapere
L’IT-Wallet e l’app IO
L’IT-Wallet (istituito dal Decreto legge n.19 del 2 marzo 2024) è contenuto all'interno della piattaforma dell’app IO e per ora può contenere solamente tre documenti: la patente, la tessera sanitaria e la Carta europea per la disabilità. È pensato per semplificare l’accesso ai servizi pubblici e privati, consentendo una gestione più sicura dell’identità digitale e dei documenti personali e facilitando l’interazione tra cittadini, amministrazioni pubbliche e aziende. Al momento sono circa cinque milioni gli italiani che utilizzano il servizio, per un totale di documenti digitali che si aggira intorno ai nove milioni.
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L’IT-Wallet si allarga
Il nuovo ampliamento di funzionalità va quindi verso una semplificazione ancora maggiore: l’obiettivo finale è avere tutti i documenti necessari sempre a disposizione sul proprio smartphone, a portata di click immediato. Le novità dovrebbero arrivare entro la fine dell'anno e sono state inserite nelle Linee Guida del Sistema IT-Wallet e nelle regole che prossimamente andranno a segnare la prossima fase di sperimentazione, per cui spinge il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti, al lavoro insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e a quello per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo.
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I nuovi documenti, dall’ISEE agli attestati anagrafici
I cittadini non saranno obbligati a inserire i nuovi documenti sul portafoglio digitale, così come non lo sono stati finora. Il quotidiano romano anticipa che tra gli attestati che potranno essere richiesti in formato digitale per caricarli sull’app IO c’è innanzitutto l'ISEE, fondamentale per usufruire della maggior parte dei bonus e delle agevolazioni fiscali previste. In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e con quello dell'Università e della Ricerca arriverà anche la possibilità di avere sempre con sé in formato digitale i titoli di studio conseguiti, dal diploma alla laurea, e – se in corso - l'iscrizione scolastica. A questi si aggiungono poi le informazioni anagrafiche, come gli attestati di residenza, il certificato per il godimento dei diritti politici e l'iscrizione nelle liste elettorali.
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Per ottenere i documenti non basterà lo SPID
Chi vorrà caricare i documenti sull’app Io dovrà richiedere l'Attestato Elettronico dei Dati di Identificazione Personale, passaggio necessario per poter confermare l'identità di una persona fisica (o di chi è incaricato a rappresentarla) in via digitale. Sembra che per questo non basterà essere in possesso di credenziali SPID, ma servirà invece l’app CieID, collegata alla Carta d'Identità Elettronica.
Le altre novità in arrivo per il portafoglio digitale
In arrivo non c’è però solo l’allargamento dei documenti disponibili sul portafoglio digitale e quindi direttamente sull’app Io. A breve il sistema verrà aperto anche ai soggetti privati, mentre finora lo era solamente per quelli pubblici. Il processo sarà seguito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), che dovrà quindi registrare e aggiornare l'elenco dei soggetti autorizzati a operare nel Sistema dell’IT-Wallet.
Il futuro dell’IT-Wallet
In futuro, il portafoglio dovrebbe includere anche passaporto, abbonamenti ai mezzi di trasporto e palestre, attestati di disoccupazione, biglietti di aerei o treni, ticket per concerti, musei o stadi. Ma anche attestazioni per partecipare ai bandi pubblici, documenti giuridici per i regimi di tutela, rappresentanza o delega e servizi di pagamento.
Come attivare l’IT-Wallet sull’app IO
Per attivare l’IT-Wallet bisogna accedere all’app IO e poi cliccare sulla sezione “Portafoglio”, quindi – dopo l’informativa sulla privacy – premere “Continua” e confermare la propria identità con le credenziali CIE o SPID. Si dovrebbe quindi aprire una schermata con la possibilità di scegliere quali documenti aggiungere direttamente dall’app.
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