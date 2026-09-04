Bonus elettrodomestici, oggi stop domande rimborso per i venditori

Per i venditori la procedura di adesione è ancora effettuabile fino alle ore 23:59 di oggi, 4 settembre, purché siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, in particolare dall'articolo 4 del decreto direttoriale del 22 ottobre 2025. L'esercente deve registrarsi sulla piattaforma informatica e sottoscrivere il contratto attraverso l'Area Riservata di PagoPA, effettuando l'accesso con SPID o CIE. Deve poi procedere alla registrazione di almeno un punto vendita, che può essere fisico oppure online e che sarà inserito nell'elenco consultabile dagli utenti. La procedura prevede infine l'indicazione degli operatori assegnati ai singoli punti vendita e l'attribuzione delle credenziali necessarie per accedere al portale dedicato.