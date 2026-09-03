Le operazioni dell’Olanda per spostare l’oro verso Londra sono incominciate a marzo e si sono concluse ad agosto. "Con questa mossa, abbiamo migliorato la disponibilità immediata delle riserve auree. Confidiamo di non dover mai ricorrere all'oro, ma è comunque necessario rafforzare la nostra resilienza e preparazione", ha affermato il presidente della DNB, Olaf Sleijpen. La scelta della Bank of England a Londra è stata fatta perché quello inglese è considerato "il maggior centro" mondiale per l'oro fisico e il luogo dove il metallo può essere disponibile più facilmente e velocemente proprio in caso di crisi.

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