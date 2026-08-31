Super ricchi, nel mondo sono 556mila: ecco dove ne vivono di più

Il fenomeno è destinato a proseguire anche nei prossimi anni. Secondo le proiezioni di Altrata, entro il 2030 gli UHNW individuals nel mondo potrebbero arrivare a 746.570, circa 190 mila in più rispetto al 2025. Il loro patrimonio complessivo è invece stimato in circa 85 mila miliardi di dollari. La trasformazione tecnologica, l'espansione degli investimenti privati, la diffusione dell'intelligenza artificiale e la riconfigurazione dell'economia globale saranno tra i principali motori di questa crescita. A questi fattori si aggiungono la transizione energetica e lo sviluppo delle infrastrutture digitali. Tra le macroaree sarà l’Asia a registrare uno dei ritmi più elevati, con una crescita annua prevista del 6,5%, davanti al Nord America (+6,1%) e all’Europa (+5,6%). La percentuale maggiore dovrebbe però riguardare l’Africa, attesa in crescita dell’8,4%: in termini assoluti, tuttavia, la presenza dei super ricchi rimarrà contenuta, passando da circa 3.400 a 5.200 persone.