Pensioni anticipate in calo in Italia, pesa il taglio di Opzione Donna

Introduzione

Dal mondo del lavoro si esce sempre più tardi e, quando si va in pensione, l’assegno è spesso più leggero. È quanto ha evidenziato il Rendiconto sociale 2025 dell’Inps. Inoltre il ritiro anticipato cala a causa delle restrizioni introdotte dal governo che hanno svuotato Opzione Donna, ridotto le Quote a misura residuale e aumentato l’età media di uscita. Nel 2025 le pensioni previdenziali liquidate in Italia sono state 834.658. Erano 861.949 nel 2024 e 878.369 nel 2022. Il calo, in tre anni, è di 43.711 trattamenti, circa il 5%. La vera riduzione ha però riguardato le pensioni anticipate passate da 270.798 nel 2022 a 192.157 nel 2025, quasi 79 mila in meno con un crollo del 29%.