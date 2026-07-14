Shrinkflation, dal 15 luglio scattano le nuove norme: quali sono

L’obiettivo delle norme sulla shrinkflation è rafforzare la trasparenza del mercato e consentire ai cittadini di valutare con maggiore consapevolezza il reale rapporto tra quantità e prezzo dei prodotti acquistati. Secondo il Codacons, però, questo insieme di misure non sarebbe abbastanza chiaro. Nel 2024 col Ddl concorrenza il governo era intervenuto contro la shrinkflation modificando il Codice del consumo italiano con l’introduzione dell’articolo 15-bis, che aveva previsto un obbligo temporaneo di indicazione in etichetta della riduzione quantitativa dei prodotti, in modo da informare correttamente i consumatori che acquistavano il prodotto “rimpicciolito”. Tuttavia nel marzo 2025 l’Ue aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per aver violato la direttiva sulla trasparenza del mercato unico, costringendo il governo a fare un passo indietro modificando tutto l’impianto della normativa attraverso il nuovo decreto legislativo che, senza intervento dell’Ue, avrà il via libera dal 15 luglio.

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