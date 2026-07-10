Introduzione

Sono operative le indicazioni che disciplinano l'utilizzo del Fondo destinato alle attività socioeducative per i minori, che dà vita al bonus centri estivi 2026 nei Comuni che hanno accesso alle risorse. Lo stanziamento, pari a quasi 70 milioni di euro, è finalizzato a rafforzare i servizi educativi e ricreativi sul territorio e può essere utilizzato anche per rimborsare le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza di centri estivi e servizi socioeducativi, sia pubblici sia privati, svolti tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2026. Ecco cosa sapere.