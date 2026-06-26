Tari 2026, scadenza 30 giugno: ecco quando si paga nei Comuni italiani

A Roma, nel 2026 la Tari è suddivisa in quattro rate di acconto calcolate sulle tariffe dell’anno precedente. Per il solo 2026 la prima rata, oppure il pagamento in un’unica soluzione dell’acconto, era fissata al 31 marzo, mentre la seconda scadenza è caduta il 31 maggio. I prossimi appuntamenti con il pagamento sono quindi il 31 agosto e il 30 novembre 2026. Il saldo finale sarà invece determinato sulla base delle tariffe approvate per il 2026 e richiesto successivamente, con l’eventuale conguaglio rispetto a quanto già versato.

A Milano il versamento della Tari è articolato in due fasi: acconto e saldo. L’avviso di acconto viene recapitato tra la fine di maggio e la fine di giugno 2026 e deve essere pagato entro il 10 luglio 2026. L’importo richiesto è calcolato applicando il 60% delle tariffe in vigore nel 2025. Il saldo sarà invece emesso tra la fine di ottobre e novembre 2026 e dovrà essere versato entro dicembre 2026 sulla base delle tariffe approvate per l’anno in corso. Chi versa l’acconto pagherà successivamente soltanto la quota residua, mentre chi non lo fa corrisponderà l’intero importo dovuto con il saldo.