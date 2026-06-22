Tra i punti nevralgici delle tensioni Usa e Italia c'è infine la difesa dopo il rifiuto di Roma a concedere l'uso della base aerea di Sigonella ai jet americani durante il conflitto con l'Iran. Dalla Sicilia al Friuli: diverse regioni ospitano basi Usa che contano una presenza di 12.300 soldati. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha escluso, in un bilaterale con il ministro della Difesa Guido Crosetto, tagli come quelli avvenuti in Germania ma ha annunciato revisioni allo schieramento di reparti e nuovi assetti. A vacillare sono poi progetti comuni come la produzione e manutenzione di caccia F-35 nello stabilimento di Cameri oppure la scuola di addestramento a Trapani-Birgi.

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