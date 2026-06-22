Tensioni Usa-Italia, come potrebbero impattare sull’economia. Ecco i settori a rischioEconomia
Introduzione
Gli attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro la premier italiana Giorgia Meloni dopo il G7 in Francia hanno innescato la cancellazione dell’Italy-US Business, Investment, Science and Innovation Forum 2026, evento che si sarebbe dovuto tenere oggi a Miami con la partecipazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del suo omologo Marco Rubio, e imprenditori dei due Paesi. La frattura tra Washington e Roma allarma il mondo produttivo con il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, che ha parlato di un “danno” causato dalle parole del tycoon.
Quello che devi sapere
Export italiano in Usa vale 70 miliardi
L’evento in Florida avrebbe dovuto rilanciare le relazioni economiche aprendo nuove opportunità di investimento bilaterale. Nonostante i dazi e le tensioni geopolitiche registrate nell’ultimo anno, l’Istat calcola che nel 2025 l’export italiano oltreoceano abbia sfiorato i 70 miliardi di euro, il doppio rispetto all’import dagli Usa, pari a 35,4 miliardi.
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Il successo del Made in Italy
Dietro a un avanzo di oltre 34 miliardi si cela il buon andamento dell’export non solo dei settori simbolo del made in Italy, dall’enogastronomia alla moda. A fare breccia nel mercato americano è soprattutto la farmaceutica, che da sola vale 14 miliardi, seguita dalla vendita di macchinari e apparecchiature industriali, con un valore intorno agli 11 miliardi. L'avanzata dell'export italiano nei settori più innovativi ha portato il Bel Paese al sorpasso sul Giappone, nella classifica delle grandi potenze esportatrici.
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In crescita anche l’import Usa
Il primo anno del ritorno di Trump alla Casa Bianca ha però coinciso con un incremento delle importazioni Usa in Italia, a partire dal gas naturale liquefatto (Gnl) diventato uno degli assi portanti nella strategia di diversificazione delle fonti energetiche in conseguenza della guerra Russia-Ucraina. Tra il 2024 e il 2025 la quantità di metano liquido statunitense giunto nei rigassificatori della Penisola è quasi raddoppiata mentre il Gnl rappresenta circa un terzo del fabbisogno di gas. Per colmare la quota in arrivo da Mosca, il governo Meloni ha investito sui rapporti con i Paese di Golfo, in particolare l’emiro al Thani degli Emirati Arabi Uniti, legami che potrebbero subire un contraccolpo in caso di minacce del leader Usa.
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Petrolio, rischi in Libia e Venezuela
Sul fronte del petrolio, dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz, un altro dossier delicato riguarda la Libia dove Roma guarda con attenzione ai futuri assetti politici anche per tutelare gli interessi dell’Eni. In una recente intervista al Financial Times, Massad Boulos, consigliere della Casa Bianca per Medio Oriente e Africa nonché suocero della figlia del presidente, Tiffany Trump, ha ribadito la posizione americana in favore di un governo unitario a Tripoli e di investimenti nel petrolio. Tra i possibili premier circolano diversi nomi vicini alla Cina che potrebbero spalancare le esportazioni verso Pechino per bilanciare le forniture dall’Iran penalizzando l’Italia. Ritorsioni americane potrebbero estendersi poi al Venezuela con l’esclusione di Eni da trivellazioni e progetti nel Golfo del Messico.
Il dossier spazio
L’inedito inasprimento dei rapporti tra Usa e Italia potrebbe inoltre mettere in discussione collaborazioni sulla ricerca in settori strategici, come lo spazio, comparto che secondo il World Economic Forum supera i 630 miliardi di dollari di valore. L’ultimo Us-Italy Space dialogue, tenutosi il 9 aprile, aveva rinsaldato i bulloni della cooperazione che vede le aziende italiane in prima linea su una batteria di progetti, a partire dalla costruzione dei moduli abitativi lunari oltre a lander e sistemi di navigazione per le future missioni della Nasa. Prada firma, oltre alle uniformi degli astronauti, anche capi tarati per essere indossati dentro le tute spaziali. Torino è polo di riferimento per la realizzazione di moduli pressurizzati della Stazione spaziale internazionale con un occhio alle future missioni su Marte.
IA e nuove tecnologie
I progetti coltivati dai due Paesi entrambi membri del G7 spaziano poi sui settori tecnologici più all’avanguardia, dall’intelligenza artificiale con la costruzione dei data center allo sviluppo del 6G, dal calcolo quantistico alla biotecnologia, aspetti al centro al Forum di Miami poi saltato e oggetto di un bando per collaborazioni scientifiche Usa-Italia (da finanziare) da 1,8 milioni all’anno per due anni.
Difesa
Tra i punti nevralgici delle tensioni Usa e Italia c'è infine la difesa dopo il rifiuto di Roma a concedere l'uso della base aerea di Sigonella ai jet americani durante il conflitto con l'Iran. Dalla Sicilia al Friuli: diverse regioni ospitano basi Usa che contano una presenza di 12.300 soldati. Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha escluso, in un bilaterale con il ministro della Difesa Guido Crosetto, tagli come quelli avvenuti in Germania ma ha annunciato revisioni allo schieramento di reparti e nuovi assetti. A vacillare sono poi progetti comuni come la produzione e manutenzione di caccia F-35 nello stabilimento di Cameri oppure la scuola di addestramento a Trapani-Birgi.
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