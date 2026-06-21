Ad aumentare l’interesse verso il piccolo paese dell’Est Europa ai piedi dei Carpazi è soprattutto una combinazione tra la normativa interna in fatto di pensioni e un trattato internazionale in vigore anche con l’Italia. Bratislava prevede infatti che i proventi per chi ha lasciato l’attività lavorativa per sopraggiunti limiti d’età o per contributi minimi richiesti, non siano tassabili come imposte sul reddito. L’aliquota applicata è pari a zero, senza limiti di tempo oltre il quale decade.

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