Per Mario Conserva, Segretario Generale della Federation of Aluminium Consumers in Europe, l’esistenza di una tariffa all’import sull’alluminio grezzo genera di per sé uno svantaggio competitivo rilevante. La Commissione Europea deve “difendere la manifattura europea” ascolta articolo

La Federazione dei Consumatori di Allumio in Europa (FACE) ha lanciato l'allarme: il sovraccarico di costi per l’industria europea rischia di sfiorare 1,8 miliardi di euro l’anno. Mario Conserva, Segretario Generale di FACE, contesta il dazio all’import sull’alluminio grezzo in quanto “elemento distorsivo” che penalizza il sistema. Per questo – sostiene il numero uno della Federazione -, “è necessario un immediato cambio di rotta”, a partire dall’eliminazione della tariffa.

Il costo extra sull'industria ha subito un peggioramento drastico Il comparto manifatturiero globale dell’alluminio sta subendo forti tensioni a causa della pressione finanziaria. Lo ha messo in luce Mario Conserva, Segretario Generale di FACE, affermando che “con le quotazioni dell'alluminio al London Metal Exchange (LME) che hanno raggiunto i 3.600 euro e vedono avvicinarsi quota 4.000, il sovraccarico di costi per l'industria europea rischia di esplodere fino a 1,8 miliardi di euro l'anno". Si tratta di un peggioramento drastico rispetto a quanto aveva rilevato uno studio precedente condotto da FACE con l’università LUISS. La ricerca aveva, infatti, evidenziato un costo extra per l’industria europea che ammontava a circa 1 miliardo di euro all’anno a causa del dazio sull’import di metallo grezzo, con prezzi LME compresi tra i 2.300 e i 2.500 euro per tonnellata. Potrebbe interessarti Allarme Face: alluminio +45% in 6 mesi, rincari da alimenti a medicine

La tariffa sulla materia prima penalizza il sistema Secondo Conserva, l’esistenza da decenni di un dazio all’import su una materia prima come l’alluminio grezzo che l’Ue non produce più è già di per sé un pesante svantaggio competitivo per il sistema industriale a valle del metallo leggero. E la sua persistenza – sostiene il segretario di FACE – è tanto più incomprensibile e contraria al mercato oggi nell’attuale situazione di possibile deficit strutturale per gli approvvigionamenti di metallo primario. “Ricordiamo che questa tariffa è ormai un’impropria tassazione sulle materie prime, è un sussidio nascosto per alcuni privilegiati componenti della filiera, ma un sovrapprezzo per il mercato a valle di trasformazioni, lavorazioni ed impieghi, per un valore medio tra gli 80 e i 100 euro per tonnellata, un fardello che negli ultimi vent’anni ha reso l’industria europea strutturalmente più vulnerabile”, afferma Conserva. Aggiungendo che: “Questa ormai ultra zavorra economica per tutto il downstream europeo dell’allumino, che vale l’85 per cento del fatturato totale della filiera alluminio in Ue, e che resiste e persiste da decenni alle richieste di cancellazione, rischia sicuramente di amplificare l'impatto degli shock globali, dalla crisi Covid alla guerra in Ucraina, fino alle più recenti tensioni geopolitiche”. Vedi anche Made in Italy, il futuro dell'export con le tensioni Italia-Usa