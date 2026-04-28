Se la dichiarazione è omessa, l’Agenzia può procedere con la liquidazione automatica di quanto andrebbe versato, sulla base dei dati già in possesso del Fisco grazie alla fatturazione elettronica. Importante ricordare che la richiesta di pagamento potrebbe arrivare molto in là nel tempo, fino al 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere inviata. Una volta ricevuta la liquidazione automatica, partono 60 giorni di tempo in cui il contribuente deve pagare o può anche fornire chiarimenti, contestare errori e segnalare elementi non considerati. Se alcune delle istanze vengono accolte e gli importi dovuti sono ricalcolati, l’Agenzia invierà un’altra comunicazione. Da quel momento partono i 60 giorni per l’adempimento.