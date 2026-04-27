E ancora, il decreto bollette contiene alcune misure sul telemarketing che prima di diventare operative richiedono l'intervento dell’Agcom e Garante per la Privacy. In particolare la norma stabilisce che “i contatti telefonici di cui al comma 8-bis sono effettuati dal professionista da un numero che lo identifica univocamente". Proprio su questo punto l’Agcom ha già avviato lo scorso dicembre una consultazione pubblica sulla proposta di modifica del Piano di numerazione, che ha lo scopo di introdurre l'utilizzo di numerazioni a tre cifre come numero chiamante per chiamate e messaggi, anche destinati ad attività di teleselling e telemarketing.