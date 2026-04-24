Terreni agricoli a giovani, partito il bando. Requisiti e come fare

Lo strumento, ricorda Ismea, finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto di terreni mediante l'acquisto e la riassegnazione con patto di riservato dominio. In pratica, su segnalazione del giovane imprenditore (se i requisiti sono validi) Ismea compra i terreni e li assegna ai richiedenti. L’intervento finanziario massimo è di 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza; oppure di 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo. Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.

Su Insider: L'Italia è sempre meno verde e sempre più grigia