L'Italia è sempre meno verde e sempre più grigia

Gabriele De Palma
©Getty

Gli ultimi dati Ispra indicano un aumento del consumo di suolo e della percentuale di territorio sottratto alla natura, nonostante il calo di abitanti. Oltre ai cantieri edili, anche la transizione energetica chiede la propria quota di terreno naturale

