Analisi dei mercati contadini: i benefici ambientali ed economici

L’indagine Coldiretti/Campagna Amica conferma che la vendita diretta tramite i mercati contadini è un modello molto efficace: genera redditi fino al 20%, riduce lo spreco alimentare, favorisce la diversificazione produttiva e rinforza il legame comunitario. Un sistema che promuove sostenibilità, educazione alimentare e supporto ai piccoli agricoltori, in linea con le sfide globali della sicurezza e della responsabilità ambientale

Gli agricoltori aderenti al progetto MAMI (Mediterranean and African Markets Initiative) insieme all’indagine presentata ad Addis Abeba, durante il vertice ONU sul tema dei mercati contadini, evidenzia benefici economici significativi. Il 46,7% dei produttori ha registrato un aumento del reddito fra il 10% e il 20%, mentre per il 24,4% il balzo supera il 20%. Il canale di vendita diretta non solo favorisce il contatto col consumatore, ma consente ai produttori di ottenere margini più solidi grazie all’eliminazione degli intermediari.