Antitrust, Rustichelli: "Nell'arco di 7 anni sanzioni per 4,5 miliardi"

Lo ha segnalato il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato illustrando la relazione annuale sull’attività svolta nel 2025. L’Autorità, ha sottolineato ancora, "ha valutato oltre 600 operazioni di concentrazione, svolgendo 36 istruttorie approfondite nei casi in cui sono emerse possibili criticità concorrenziali”

Negli ultimi sette anni “l’Autorità ha svolto 125 istruttorie in materia di concorrenza, 586 interventi di advocacy e 611 istruttorie di tutela del consumatore. Sono state irrogate sanzioni per 4,5 miliardi di euro di cui circa 4 miliardi per interventi antitrust e 500 milioni di euro per violazioni della disciplina a tutela del consumatore”. Lo ha segnalato il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, illustrando la relazione annuale sull’attività svolta nel 2025. L’Autorità, ha sottolineato ancora, "ha valutato oltre 600 operazioni di concentrazione, svolgendo 36 istruttorie approfondite nei casi in cui sono emerse possibili criticità concorrenziali”.

I benefici per imprese e consumatori

Rustichelli, quindi, ha sottolineato come “sulla base della metodologia sviluppata dall’Ocse risulta che, nel periodo 2019-2025, l’attività a tutela della concorrenza dell’Autorità abbia generato benefici per imprese e consumatori pari a 9 miliardi di euro. Infine, grazie all’azione dell’Autorità, oltre 2 milioni di consumatori hanno ricevuto ristori monetari per un totale di 208 milioni di euro”.