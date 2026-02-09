L’Antitrust ha multato Agos Ducato con una sanzione pari a 800.000 euro perché, a partire dal 2014 fino al 2023, "la società non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su Iban Sepa extra Italia o li ha consentiti applicando sulle transazioni un addebito più oneroso rispetto a quella applicata agli iban nazionali". Questa è la conclusione a cui è giunta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in applicazione del regolamento Sepa.