Antitrust, multa da 800 mila euro ad Agos Ducato per discriminazione Iban stranieri

Economia
©IPA/Fotogramma

Secondo l’Autorità, "la società non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su Iban Sepa extra Italia o li ha consentiti applicando sulle transazioni un addebito più oneroso rispetto a quella applicata agli iban nazionali", ostacolando così la libera circolazione dei servizi finanziari

ascolta articolo

L’Antitrust ha multato Agos Ducato con una sanzione pari a 800.000 euro perché, a partire dal 2014 fino al 2023, "la società non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su Iban Sepa extra Italia o li ha consentiti applicando sulle transazioni un addebito più oneroso rispetto a quella applicata agli iban nazionali". Questa è la conclusione a cui è giunta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in applicazione del regolamento Sepa.

Cosa prevede l’articolo 9 del Regolamento Sepa

Secondo il regolamento, affinché nell'area Sepa (Area unica dei pagamenti in euro) i pagamenti transfrontalieri e quelli nazionali siano equiparati, i beneficiari devono accettare IBAN provenienti da qualsiasi paese dell'area, senza imporre limitazioni basate sull’origine geografica del conto. Se, quindi, subentrano delle limitazioni, viene ostacolata la libera circolazione dei servizi finanziari nel mercato unico europeo. Obiettivo della norma è rimuovere ogni difficoltà pratica nell’accedere ad un conto corrente in uno dei 36 paesi dell’area Sepa in cui si desidera acquistare o vendere un servizio o un prodotto.

 

