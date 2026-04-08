Pnrr, bando su Agrisolare in scadenza il 9 aprile: come fare domanda

Introduzione

È in scadenza il “Bando Agrisolare”, pubblicato dal ministero dell'Agricoltura che ha stanziato - nell'ambito delle risorse del Pnrr - 800 milioni di euro in più per la competitività e la sostenibilità delle imprese del settore primario e della trasformazione di prodotti agricoli. Lo scopo di questa iniziativa è quello di ridurre la bolletta energetica senza sottrarre suolo ad uso agricolo.