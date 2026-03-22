Bonus fotovoltaico 2026, come funziona e chi può usarlo

Ci sono poi specifiche casistiche del bonus fotovoltaico. Come nel caso di quello fino all’80% a fondo perduto che ha preso il via con la nuova edizione del Parco Agrisolare, incentivo previsto dal Pnrr e destinato agli imprenditori agricoli.

Dal 10 marzo e fino alla scadenza del 9 aprile 2026, è possibile presentare domanda sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e accedere ai 789 milioni di euro stanziati per finanziare l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici strumentali agricoli e agroindustriali. Secondo le stime, le risorse consentiranno di finanziare tra 4.000 e 6.000 nuove imprese.