Anche Assoutenti ha sottolineato il salasso a carico delle famiglie che quest’anno hanno deciso di spostarsi in macchina per le festività di Pasqua. In un report l’associazione ha analizzato i costi che dovranno affrontare gli italiani in viaggio lungo la Penisola in occasione di queste feste. "Per alcune tratte la spesa per i rifornimenti di gasolio, tra andata e ritorno, arriva a superare i 300 euro”, ha spiegato il presidente Gabriele Melluso. Alcuni esempi: “Per andare da Milano a Catania il costo medio del viaggio in auto, senza considerare i pedaggi, è di 312 euro, che salgono a 317 euro da Torino a Reggio Calabria e raggiungono i 370 euro se da Torino si va a Palermo. Servono 255 euro da Bolzano a Lecce e da Genova a Catanzaro, 246 euro da Bologna a Reggio Calabria, 240 euro da Milano a Lecce". Inoltre, “se si confronta la spesa attuale con quella sostenuta per viaggiare lungo le stesse tratte in occasione della Pasqua 2025, si scopre che il costo dei rifornimenti tra andata e ritorno è più alta di 86 euro sulla tratta Torino-Palermo e di oltre 70 euro se si viaggia da Milano a Catania o da Torino a Reggio Calabria", ha aggiunto Melluso.

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