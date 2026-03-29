Le imprese subiranno un taglio del 65% del credito d'imposta e gli investimenti negli impianti fotovoltaici a più elevata efficienza, quelli made in Italy che le aziende erano state spinte ad acquistare, non rientreranno più tra quelli agevolabili. Una riduzione degli incentivi per cui gli industriali accusano il governo di scoraggiare "chi vorrebbe continuare a fare impresa in Italia", e che ha causato anche uno scontro fra il ministro dell’Economia Giorgetti e quello delle Imprese e del Made in Italy Urso ascolta articolo

Tra rinvio della tassa sui pacchi, estensione dell'iperammortamento, posticipo della ritenuta d'acconto per le agenzie di viaggio - tutte misure ampiamente annunciate -, il decreto fiscale approvato dal consiglio dei ministri porta con sé anche una drastica riduzione degli incentivi di Transizione 5.0. Un taglio imprevisto che fa infuriare Confindustria e crea tensione anche all'interno del governo. Le imprese rimaste in attesa delle agevolazioni, le stesse che l'esecutivo aveva più volte assicurato, subiranno un taglio del 65% del credito d'imposta. Non solo, gli investimenti negli impianti fotovoltaici a più elevata efficienza, proprio quelli made in Italy che le aziende erano state spinte ad acquistare, non rientreranno più tra quelli agevolabili.

Confindustria: "Scoraggiato chi vuole fare impresa in Italia" Troppo per gli industriali che, in una dichiarazione affidata al vicepresidente Marco Novicelli, attaccano il governo, accusandolo di minare "profondamente la fiducia delle imprese" e di scoraggiare "chi vorrebbe continuare a fare impresa in Italia". Le cosiddette aziende 'esodate' dal Piano Transizione 5.0, terminato a fine dicembre 2025, si erano infatti viste garantire nel corso dell'iter della Legge di bilancio un cospicuo stanziamento di risorse, in modo da poter finanziare i progetti regolarmente presentati nei tempi previsti. Nella Manovra i fondi sono stati trovati, ma nel decreto appena approvato sono stati inaspettatamente decurtati, in modo "molto penalizzante", dice Novicelli, seguito a ruota dal presidente Emanuele Orsini, che invoca subito, già la prossima settimana, un tavolo con i ministri. A dare manforte arrivano anche i comunicati delle Confindustrie regionali, Veneto e Piemonte in primis, e poi le piccole imprese con Confartigianato e Confapi. Leggi anche Decreto fiscale, rinviata la tassa da due euro sui pacchi extra Ue

Il ruolo della guerra in Medio Oriente A spiegare la logica del taglio è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, tirato direttamente in ballo dagli imprenditori. "Avevamo una traiettoria, dei programmi di un certo tipo", sottolinea, ma poi è scoppiata la guerra in Medio Oriente, "uno shock esterno paragonabile a quello della crisi in Ucraina", che costringe ora l'esecutivo "a fare delle riflessioni" su cosa fare, chi aiutare, chi incentivare. Approfondimento Caro bollette, per famiglie e imprese rincari per oltre 15 miliardi

Lo scontro fra Giorgetti e Urso Su quelle scelte non tutto il governo sembra però schierato dalla stessa parte. Nel Consiglio dei ministri, riferiscono fonti interne all'esecutivo, si sarebbe infatti consumato un duro scontro tra il titolare di Via XX Settembre e il collega di Via Veneto, Adolfo Urso. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy si sarebbe opposto alla riduzione degli incentivi proposta da Giorgetti, con un contrasto che avrebbe spinto Palazzo Chigi a mediare esplicitando nel comunicato post Cdm la volontà di "avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive" e di "valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive". Approfondimento Istat, la guerra in Iran fa crollare la fiducia dei consumatori italia