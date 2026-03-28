Intanto, il 26 marzo, il Mimit faceva sapere che “a quasi un mese dall'inizio delle guerra del Golfo, che ha pesantemente inciso sull'andamento dei mercati energetici internazionali, l'Italia registra la crescita più contenuta dei prezzi dei carburanti tra i principali Paesi europei e, al contempo, i prezzi medi di benzina e gasolio inferiori rispetto alle grandi economie industriali dell'Unione europea, Francia e Germania". I dati presi a parametro sono quelli dell'ultimo Weekly Oil Bulletin della Commissione europea, che monitora le variazioni dei prezzi medi settimanali nei Paesi Ue.