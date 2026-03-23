Nel confronto con il 2025, i 75 best workplaces mostrano miglioramenti in: meritocrazia (73%, +2%) e gli eventi speciali (90%, +2%). Mentre aspetti quali la responsabilizzazione, i benefit e la flessibilità sono in calo dell'1%. Gli elementi che più differenziano le aziende best rispetto a quelle certificate riguardano tematiche quali comunicazione, cura, coinvolgimento, accoglienza e supporto. Dall'analisi dei commenti dei collaboratori delle realtà best workplaces emerge come a rendere speciale l'ambiente di lavoro siano soprattutto l'aiuto e il supporto (21%), l'atmosfera (13%) e la collaborazione (12%) mentre sono in fondo alla classifica elementi quali lo spazio di lavoro, gli orari di lavoro e la flessibilità e l'equilibrio tra lavoro e vita privata (8%). Sempre secondo i collaboratori delle aziende best workplaces, tra i miglioramenti da apportare per rendere migliore l'ambiente di lavoro, ci sono la retribuzione (19%), i processi interni (17%) e la comunicazione (16%).