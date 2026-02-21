Far transitare gli F24 attraverso l’infrastruttura dei pagamenti pubblici consentirà una gestione più rapida e standardizzata delle scadenze fiscali. Per chi deve effettuare numerosi versamenti, come studi professionali e aziende, ciò significa meno passaggi operativi, minori rischi di errore formale e una tracciabilità immediata delle operazioni grazie alle ricevute generate in tempo reale. L’integrazione sarà costruita senza interrompere i sistemi già in uso, così da accompagnare gradualmente utenti e intermediari verso il nuovo modello.