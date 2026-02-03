Dal lato opposto c’è la Generazione Z: sono le persone nate fra il 1997 e il 2012. Secondo i dati, i giovani di questa generazione sono ancora molto indietro sul cibo e toccano quota 799 grammi di spreco settimanali. Secondo il rapporto, si tratta di una generazione consapevole della questione dello spreco alimentare e autocritica riguardo alle proprie responsabilità, ma è anche meno organizzata e meno disposta a ritagliare il tempo necessario alla pianificazione: tende, quindi, a portare avanti comportamenti poco virtuosi come acquistare in eccesso “per sicurezza”, dimenticare il cibo in frigo, rifiutare più spesso la rigenerazione degli avanzi. Inoltre, solo il 49% della Gen Z congela gli avanzi. Per questa generazione, però, è importante e “naturale” la condivisione social e la solidarietà digitale: sono queste persone, quindi, che possono dare un contributo fondamentale per alfabetizzare l’Italia in tema di nuove tecnologie che aiutino a non sprecare cibo (o a sprecarne il meno possibile).