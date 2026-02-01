Cos’è la Tari? È la tassa sui rifiuti e, come spiega il Mef, si tratta di “un tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”. Il ministero sottolinea che “è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi”. La Tari è stata introdotta a decorrere dal 2014 e ha sostituito la Tares (che a sua volta aveva sostituito Tarsu, Tia1, Tia2). In un primo momento la Tari faceva parte dell’Iuc (l’imposta unica comunale) insieme all’Imu (l’imposta municipale propria) e alla Tasi (il tributo per i servizi indivisibili). A decorrere dal 2020, Iuc e Tasi sono state abolite e sono rimaste in vigore l’Imu (ridisciplinata) e la Tari.

