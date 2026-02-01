"La spesa per i rischi naturali è raddoppiata negli ultimi due anni, ma solo una parte degli interventi riesce a concretizzarsi a causa della mancanza di visione di lungo periodo e della difficoltà di coordinamento tra enti. Gli strumenti sviluppati da Ispra a supporto delle attività di difesa del suolo, la piattaforma IdroGEO, che consente di visualizzare mappe e dati aggiornati sul dissesto, e il sistema ReNDiS, che raccoglie le informazioni tecniche e amministrative sugli interventi finanziati per la difesa del suolo, rappresentano un supporto utile per le attività di pianificazione, in un contesto segnato dall'aumento degli eventi estremi e dalla crescente vulnerabilità del territorio". Per Svimez "la combinazione tra suoli instabili, urbanizzazione in aree a rischio e intensificazione delle precipitazioni estreme costituisce oggi uno dei principali moltiplicatori del dissesto idrogeologico nel Paese, è in questo quadro che si colloca il caso di Niscemi: all'intersezione tra cambiamento climatico, fragilità geologica storica e debolezza delle politiche di prevenzione".