Rispetto agli anni scorsi, il bonus turismo si inserisce in un panorama più ampio di agevolazioni fiscali che incidono sul calcolo degli stipendi dei dipendenti. E, infatti, la Manovra per evitare un doppio trattamento agevolato su alcune forme di retribuzioni ha escluso dalla flat tax del 15% per notturni e straordinari fino a un massimo di 1.500 euro chi opera nel turismo. Le due agevolazioni sono diverse, da un lato si prevede una imposta sostitutiva del 15% e dall’altro un trattamento integrativo, ma sono entrambe destinate a dipendenti con redditi fino a 40 mila euro e toccano voci simili della busta paga.