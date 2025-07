Mance, tassazione agevolata si applica a tutti i lavoratori turistici

L’ultima legge di bilancio ha introdotto diverse novità attive dal 1° gennaio. Tra queste le norme per le mance dei lavoratori del settore. Il comma 520, lettera a), modifica l’articolo 1, comma 58, della legge n. 197 del 2022, innalzando dal 25 al 30 per cento il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, per le relative prestazioni di lavoro, cui applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5 per cento.