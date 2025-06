Turismo, 21 miliardi spesi con carta da turisti stranieri in Italia

Nel 2024 la spesa con carta dei turisti internazionali in Italia ha raggiunto i 20,9 miliardi di euro, segnando un incremento del 37,9% rispetto al 2022. Lo rivela la prima edizione del Rapporto Tourism and Incoming Watch, curato da Nexi con la supervisione scientifica dell’Osservatorio Nazionale del Turismo del Ministero del Turismo, e presentato a Roma dalla ministra Daniela Santanchè. Gli statunitensi si confermano i visitatori più assidui, contribuendo con oltre 3,8 miliardi di euro (pari al 18,3% del totale). I turisti provenienti da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti risultano invece i più spendaccioni: con una spesa media per carta rispettivamente di 913 e 822 euro, superano di gran lunga la media globale, che si attesta a 411 euro. Particolarmente dinamici i flussi da nuovi mercati emergenti: il Brasile ha registrato un’impennata del +155%, mentre l’Australia ha segnato un +100%, indicando un ampliamento della platea internazionale interessata all’Italia e prospettive di crescita significative per il settore turistico.

Boom di spesa dei viaggiatori stranieri in Italia

"Questi dati - dice la ministra Santanchè nel suo intervento - ci dicono quello che è la cifra del mio ministero e cioè far cambiare il paradigma. La nostra nazione è una nazione di qualità e non di quantità. Sembra una cosa da poco ma finora abbiamo insistito solo sul numero dei turisti che arrivano nella nostra nazione. Ma per me non è un dato suffficiente e soprattutto non è dirimente. Il dato per noi importante è la spesa pro capite, quanto lasciano sul nostro territorio. Noi siamo un piccolo puntino nel mondo, siamo una piccola nazione e dobbiamo essere consapevoli di ciò che possiamo dare in termini di offerta turistica e dobbiamo essere più consapevoli del nostro orgoglio di appartenenza e di essere italiani" conlude la ministra, ribadendo che "per vincere la sfida l'Italia deve alzare l'asticella dei servizi".

I dati

A livello di distribuzione sul territorio, il 75% del valore del turismo incoming è generato da 20 province che rappresentano un nucleo consolidato di destinazioni attrattive su cui si possono costruire strategie di crescita. Le città d'arte (Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli) si confermano i maggiori driver economici che attraggono elevati volumi di spesa, costanti tutto l'anno. Per quanto riguarda le abitudini di consumo dei viaggiatori stranieri in Italia, i ristoranti e le strutture ricettive attraggono quasi il 50% delle spese a destinazione (49,6%), seguiti da moda e accessori (12,2%) che catalizzano in particolare la spesa di una nicchia ad alto potenziale economico rappresentata dai viaggiatori della Penisola Araba (30.6% del loro budget) e del Sud-Est Asiatico (30%). Sulla situazione internazionale Santanchè dice: "Non vi devo raccontare quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni e dirvi che noi come turismo abbiamo una responsabilità perché il turismo è anche un ponte di pace. Quando le persone viaggiano, si conoscono, si confrontano, hanno meno paura dell'altro. Dobbiamo vedere il turismo come ponte di pace e mai come in questo momento abbiamo bisogno di pace". Ma allo stesso tempo invita a prepararsi anche agli scenari futuri: "Quest'estate non avremo la mancanza degli americani perché come sapete prenotano molto in anticipo ma dobbiamo puntare anche sugli altri mercati come il Brasile, l'Australia, i Paesi arabi e tutte quelle nazioni dove c'è un dinamismo potenziale e ancora in parte inespresso".

Il fenomeno dell'"overtourism"

La ministra chiede poi di smettere di demonizzare l'overtourism: "Il 75% dei turisti visitano solo il 4% del nostro Paese e quindi abbiamo un problema di undertourism nel 96% del nostro territorio. Oggi con il ministro Lollobrigida ho partecipato a un convegno su un nuovo tipo di turismo quello del Dop e dei prodotti enogastronomici: abbiamo 5600 borghi dove si produce il 95% delle nostre eccellenza di cibo e vino. E' un turismo esperienziale e anche sostenibile". Infine i dati sul turismo congressuale, dove l'Italia è il primo paese in Europa e il secondo al mondo. "Ci sono oltre 1 milione di stanze, in Italia, ma sono concentrate al momento solo nelle destinazioni più note e famose a livello mondiale, come Venezia, Firenze, Milano, e Roma. I congressi offrirebbero una grande opportunità per espandersi in località interne bellissime".